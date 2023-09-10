Краснодар вошел в тройку самых дорогих мегаполисов РФ по оценкам жителей

Согласно данным опроса, проведенного с 5 июня по 7 сентября среди жителей городов-миллионников, самым дорогим городом стала Москва. На втором месте — Ростов-на-Дону. Бронзу рейтинга разделили Краснодар и Уфа.

Мегаполисом с самой высокой стоимостью жизни в этом году снова стала Москва. Об этом заявили 53% жителей. О высоких ценах в Ростове-на-Дону рассказал каждый второй житель города.

Краснодар считают дорогим мегаполисом 49% опрошенных жителей (это на 2 процентных пункта. меньше, чем год назад). С ними не согласны 32% опрошенных. По мнению жителей краевой столицы, дороже всего им обходятся жилье, продукты питания, медицинские и бытовые услуги, досуг и развлечения, ЖКУ и товары народного потребления (одежда, обувь и техника).

Также в пятерке дорогих мегаполисов Санкт-Петербург (46%) и Нижний Новгород (44%), сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий вошел в топ-500 богатейших людей мира.