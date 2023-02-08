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Краснодар вошел в тройку городов-миллионников с самым дорогим жильем по итогам января

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-trojku-gorodov-millionnikov-s-samym-dorogim-zhilem-po-itogam-yanvarya
Краснодар вошел в тройку городов-миллионников с самым дорогим жильем по итогам января
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Кубанская столица заняла третье место среди городов-миллионников по средней стоимости квадратного метра жилья.

В новостройках Краснодара средняя стоимость 1 кв. м составила 142 тыс. рублей. На вторичном рынке цены за «квадрат» ниже — в среднем 94,8 тыс. рублей.

Лидером рейтинга среди городов-миллионников стала Москва — 269,1 тыс. рублей в новостройке. Второе место у Санкт-Петербурга — 206,6 тыс. рублей.

Самая низкая стоимость «квадрата» в новостройках Челябинска — 70,5 тыс. рублей. Там же зафиксирована наименьшая цена за вторичное жилье — 55,6 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар».

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