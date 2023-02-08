Краснодар вошел в тройку городов-миллионников с самым дорогим жильем по итогам января
Экономика
08.02.2023 13:07
Кубанская столица заняла третье место среди городов-миллионников по средней стоимости квадратного метра жилья.
В новостройках Краснодара средняя стоимость 1 кв. м составила 142 тыс. рублей. На вторичном рынке цены за «квадрат» ниже — в среднем 94,8 тыс. рублей.
Лидером рейтинга среди городов-миллионников стала Москва — 269,1 тыс. рублей в новостройке. Второе место у Санкт-Петербурга — 206,6 тыс. рублей.
Самая низкая стоимость «квадрата» в новостройках Челябинска — 70,5 тыс. рублей. Там же зафиксирована наименьшая цена за вторичное жилье — 55,6 тыс. рублей, сообщает «РБК Краснодар».
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