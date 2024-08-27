Краснодар вошел в тройку городов-лидеров РФ по развитию общепита

Согласно результатам исследования, в первом полугодии выросли расходы жителей РФ на питание в заведениях общественного питания. Отмечается, что среди городов-миллионников динамичнее всего этот сегмент растет в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

Исследование проводили по обезличенным данным о платежных транзакциях более 43 млн физлиц и оборотах предпринимателей, работающих в сфере общепита. В сравнении показателей первого полугодия 2023 года и 2024 года число транзакций выросло на 2%, обороты предпринимателей — на 12%.

«Наиболее активно сфера общественного питания развивается в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске. Эти города лидируют среди миллионников по приросту оборотов, среднего чека и количества транзакций в точках общепита за год», — сказано в исследовании.

Обороты предпринимателей сферы общепита в этих городах за первое полугодие выросли на 22%, 21% и 19% соответственно. Количество транзакций увеличилось на 10%, 9% и 11% соответственно.

Лидером с точки зрения оборотов в сфере общественного питания остается Москва. На заведения столицы приходится 25% от общего объема оборотов всех компаний общепита в стране. Но по росту оборотов столица занимает лишь пятое место. Он за первые полгода составил 16%.

В исследовании также отметили, что питаться вне дома стало дороже по всей стране. Средний чек по России в сравнении с первым полугодием 2023 года вырос на 9%. Теперь он составляет 505 рублей против прошлогодних 462 рублей, сообщает ТАСС.

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