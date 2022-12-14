Краснодар вошел в топ-5 популярных у любителей гастрономического туризма направлений
Общество
14.12.2022 08:26
Российский сервис бронирования провел опрос и проанализировал данные бронирований и выяснил самые популярные гастрономические направления у россиян.
На первом месте находится Санкт-Петербург с 14% от всех бронирований. На втором месте — Казань с 5% бронирований. Третье место занял Калининград — 2,3% бронирований.
На четвертом и пятом местах находятся Нижний Новгород и Краснодар. Так, в столице Кубани туристы в среднем бронируют отдых на 4 ночи. Средняя стоимость проживания в сутки составляет 2 тыс. 700 рублей.
Другие города Краснодарского края в 10-ку популярный направлений для гастрономического туризма не вошли, сообщает пресс-служба Tvil.ru.
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