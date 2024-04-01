Краснодар вошел в топ-5 крупнейших городов РФ для благоприятного проживания

Столица Кубани заняла пятое место среди благоприятных крупнейших городов, которые находятся в условно комфортном климате.

Краснодар набрал 225 баллов. Его опережают Москва с 304 баллами, Санкт-Петербург с 270, Нижний Новгород с 237 и Казань с 226 баллами.

Сочи в рейтинге крупных городов с условно благоприятным климатом занял 9 место с 238 баллами. Новороссийск с 229 баллами оказался на 17 месте рейтинга.

В рейтинге больших городов — Армавир со 180 баллами, средних — Геленджик с 247 баллов, Анапа — 243, Ейск и Тихорецк — по 204 балла, Славянск-на-Кубани — 199 баллов. Кроме того, в список вошли Белореченск, Кропоткин, Крымск и Тимашевск — по 180 баллов, а также Лабинск со 178 баллами.

Среди малых городов на 25–50 тыс. человек оказались Горячий Ключ с 214 баллами, Темрюк и Усть-Лабинск со 198 баллами, а также Абинск, Апшеронск, Гулькевичи, Курганинск и Приморско-Ахтарск со 180 баллами и Новокубанск со 179. Среди малых городов на 5–25 тыс. человек — Хадыженск со 179 баллами, говорится в рейтинге Минстроя РФ.

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