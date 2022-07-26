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Краснодар вошел в топ-3 городов с самыми щедрыми женихами

Общество
26.07.2022 08:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-top-3-gorodov-s-samymi-shhedrymi-zhenihami
Краснодар вошел в топ-3 городов с самыми щедрыми женихами
Фото pexels.com

По данным исследования, жители краевой столицы, в среднем, тратят на помолвочные кольца 8 тыс. 531 рублей.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Там мужчины тратят на кольца для невест в среднем 9 тыс. 952 рублей. Второе место с небольшим отставанием занял Саратов — 9 тыс. 117 рублей. Тройку лидеров закрыл Краснодар.

Москва оказалась на седьмом месте — там мужчины готовы потратить на колечко для любимой около 8 тыс. рублей. Города с самыми «экономными» женихами — Нижний Новгород (4,2 тыс. рублей за кольцо) и Омск (менее 4 тыс. рублей).

Наиболее популярны в России кольца из белого золота. Их выбирают 47% женихов. На втором месте — комбинированное золото, и красное — на третьем. Отмечается, что 88% мужчин покупают для невест украшения с драгоценными камнями. Чаще всего это рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды. Кольца с фианитами выбирают только 8% покупателей, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодарском крае только 6,3% семей относятся к среднему классу.

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