Краснодар вошел в топ-3 городов с самыми щедрыми женихами

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По данным исследования, жители краевой столицы, в среднем, тратят на помолвочные кольца 8 тыс. 531 рублей.

Первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург. Там мужчины тратят на кольца для невест в среднем 9 тыс. 952 рублей. Второе место с небольшим отставанием занял Саратов — 9 тыс. 117 рублей. Тройку лидеров закрыл Краснодар.

Москва оказалась на седьмом месте — там мужчины готовы потратить на колечко для любимой около 8 тыс. рублей. Города с самыми «экономными» женихами — Нижний Новгород (4,2 тыс. рублей за кольцо) и Омск (менее 4 тыс. рублей).

Наиболее популярны в России кольца из белого золота. Их выбирают 47% женихов. На втором месте — комбинированное золото, и красное — на третьем. Отмечается, что 88% мужчин покупают для невест украшения с драгоценными камнями. Чаще всего это рубины, бриллианты, сапфиры и изумруды. Кольца с фианитами выбирают только 8% покупателей, сообщает РИА «Новости».

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