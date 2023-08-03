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Краснодар вошел в топ-3 городов России, где чаще всего несколько раз в неделю заказывают еду

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-top-3-gorodov-rossii-gde-chashhe-vsego-neskolko-raz-v-nedelyu-zakazyvayut-edu
Краснодар вошел в топ-3 городов России, где чаще всего несколько раз в неделю заказывают еду
Видео канала «Кубань 24»

Это показало исследование «СберМаркетинг» и онлайн-магазина «Самокат». Специалисты проанализировали предпочтения жителей страны за первые два месяца лета.

По статистике, россияне утром чаще предпочитали заказывать молочные продукты, яйца, глазированные сырки, слоеную выпечку с начинкой, хлеб, огурцы, а также удобные для быстрого перекуса сэндвичи и роллы. Вечером выбор пользователей онлайн-витрины чаще падал на чипсы, различные шоколадные изделия и газированные напитки.

Также, по данным аналитиков, с начала лета чаще всего сервисами доставки еды пользовались женщины. Основной возраст покупателей продуктов из онлайн-магазинов составил 25–44 года, на эту категорию приходится 54% покупок.

При этом офисные работники выбирали доставку еды в 3,7 раза чаще, чем фрилансеры и самозанятые, а пенсионеры — вдвое чаще, чем студенты и школьники.

В качестве одной из основных причин заказа продуктов через доставку пользователи назвали экономию времени на поход в магазин и готовку. По числу заказов несколько раз в неделю лидируют Москва, Краснодар и Новосибирск, пишет «Газета.Ru».

Читайте также: на курорте «Красная Поляна» будут доставлять еду с помощью роботов-курьеров.

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