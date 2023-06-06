На курорте «Красная Поляна» будут доставлять еду с помощью роботов-курьеров
Общество
06.06.2023 13:30
Такую доставку впервые стали использовать в Краснодарском крае. До этого роботы привозили заказы только в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и в Иннополисе.
Автоматические курьеры будут доставлять заказы на территории курорта «Поляна 540». Механизированные помощники могут работать в любое время года, передвигаются по тротуарам с пешеходной скоростью, а также умеют объезжать препятствия и прохожих.
Бесплатная услуга по доставке заказов с помощью роботов-курьеров доступна для клиентов сервиса «Яндекс. Еда». При этом расстояние от выбранного ресторана до получателя не должно превышать 2 км.
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