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На курорте «Красная Поляна» будут доставлять еду с помощью роботов-курьеров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kurorte-krasnaya-polyana-budut-dostavlyat-edu-s-pomoshhyu-robotov-kurerov
На курорте «Красная Поляна» будут доставлять еду с помощью роботов-курьеров
Фото пресс-службы администрации Сочи

Такую доставку впервые стали использовать в Краснодарском крае. До этого роботы привозили заказы только в нескольких районах Москвы, Санкт-Петербурга и в Иннополисе.

Автоматические курьеры будут доставлять заказы на территории курорта «Поляна 540». Механизированные помощники могут работать в любое время года, передвигаются по тротуарам с пешеходной скоростью, а также умеют объезжать препятствия и прохожих.

Бесплатная услуга по доставке заказов с помощью роботов-курьеров доступна для клиентов сервиса «Яндекс. Еда». При этом расстояние от выбранного ресторана до получателя не должно превышать 2 км.

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