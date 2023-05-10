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Краснодар вошел в топ-3 городов по числу испорченных вандалами автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-top-3-gorodov-po-chislu-isporchennyh-vandalami-avtomobilej
Краснодар вошел в топ-3 городов по числу испорченных вандалами автомобилей
Краснодар вошел в топ-3 городов по числу испорченных вандалами автомобилей

Соответствующее исследование провели эксперты в сфере страхования. Около половины случаев умышленной порчи машин по стране происходят в Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградских и Московской областях, а также на Кубани.

На первом месте оказались Москва и Московская область. На регион приходится 36% всех преступлений России, из них две трети — на столицу.

«Это обусловлено высокой концентрацией машин в Москве, куда стекается транспорт не только из Подмосковья, но и из соседних регионов», — отметили аналитики.

Второе место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там происходит каждый девятый случай повреждения машин вандалами. Замыкает топ-3 Краснодарский край с показателем 4% подобных происшествий. На четвертом месте Ростовская область — 2,5% случаев, на пятом — Воронежская с 2%.

По данным экспертов, наиболее популярное «развлечение» у вандалов — разбить стекло. На такие случаи приходится 66%. Зачастую это правонарушение сопровождается мелкой кражей автомобильной техники — магнитол и видеорегистраторов. Также часто фиксируются вмятины на кузове, царапины, проколы колес.

Чаще подвергаются вандализму автомобили марки Toyota, реже портят корейские машины Kia, Hyundai и автомобили немецкого концерна Volkswagen, пишут «Известия».

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