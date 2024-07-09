Краснодар вошел в топ-10 направлений для путешествий иностранных студентов в РФ

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Организатора программы «Студтуризм» подвели итоги работы за 2023 год. Выяснилось, что самыми популярными направлениями для путешествий у иностранных студентов в РФ стали Калининград, Краснодар, Астрахань, Воронеж, Кострома, Новосибирск и Ханты-Мансийск.

Отмечается, что иностранных студентов особенно заинтересовали достопримечательности в Сочи: Кавказский заповедник, ботанический сад «Дерево дружбы», научные центры РАН и «Сириус», сообщает ТАСС.

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