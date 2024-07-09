Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Краснодар вошел в топ-10 направлений для путешествий иностранных студентов в РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-voshel-v-top-10-napravlenij-dlya-puteshestvij-inostrannyh-studentov-v-rf
Краснодар вошел в топ-10 направлений для путешествий иностранных студентов в РФ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщили в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

Организатора программы «Студтуризм» подвели итоги работы за 2023 год. Выяснилось, что самыми популярными направлениями для путешествий у иностранных студентов в РФ стали Калининград, Краснодар, Астрахань, Воронеж, Кострома, Новосибирск и Ханты-Мансийск.

Отмечается, что иностранных студентов особенно заинтересовали достопримечательности в Сочи: Кавказский заповедник, ботанический сад «Дерево дружбы», научные центры РАН и «Сириус», сообщает ТАСС.

Читайте также: жительница Подмосковья выиграла путешествие в Краснодар на выставке «Россия» — сертификат на двоих с размещением в гостинице на два дня, ужином в ресторане и посещением экскурсии по городу.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях