Краснодар вечером 25 октября «увяз» в 9-балльных пробках

Крупные заторы образовались на дорогах краевого центра после 18:00. Сервис «Яндекс Карты» оценил уровень пробок в Краснодаре на 9 баллов из 10.

По данным на 18:15, наиболее сильные заторы собрались в центре, на улицах: Северной, Красной, Коммунаров, Гаврилова, Рашпилевской, Одесской, Промышленной, Передовой, Седина, Карасунской, Кузнечной, Кубанской набережной и Садовом мосту.

Крупные пробки образовались на улицах: Ялтинской, Селезнева, Новороссийской, Ставропольской, Старокубанской, Сормовской, Дзержинского, Лузана, Тургенева, Дальней, Западном обходе, Красных Партизан, Онежской и Восточно-Кругликовской.

Помимо этого, движение автомобилей затруднено на выездах из Краснодара: улице Уральской и Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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