Краснодар в пятничный вечер увяз в 9-балльных пробках

Вечером 23 декабря в краевом центре образовались сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре на 9 баллов из 10.

По данным на 17:30, в пробках увязла центральная часть города. Не проехать по улицам Красной, Северной, Рашпилевской, Гаврилова, Новокузнечной, Октябрьской, Седина, Промышленной, Пашковской, Костылева, Передовой, Ленина, Кубанской Набережной, Ломоносова, Постовой Корницкого, Березанской, Офицерской, Олега Кошевого, а также по Садовому мосту.

Серьезные заторы образовались и на улицах: Западный обход, Новороссийской, Ялтинской, Онежской, Школьной, Сормовской, Красных Партизан, Селезнева и Дзержинского.

Кроме того, затруднено движение на выездах из города на улицах: Ростовское шоссе, Индустриальная, Захарова, Тургенева и Уральская.

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