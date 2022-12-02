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Краснодар в пятничный вечер увяз в 9-балльных пробках

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-v-pyatnichnyj-vecher-uvyaz-v-9-ballnyh-probkah-2
Краснодар в пятничный вечер увяз в 9-балльных пробках
Краснодар в пятничный вечер увяз в 9-балльных пробках

Вечером 2 декабря в краевом центре образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре на 9 баллов из 10.

По данным на 17:40, сильные пробки появились в центральной части города на улицах: Красной, Северной, Рашпилевской, Гаврилова, Новокузнечной, Октябрьской, Седина, Промышленной, Костылева, Ленина, Ломоносова, Корницкого, Березанской, Офицерской, а также на Садовом мосту.

Серьезные заторы образовались и на улицах: Западных обход, Новороссийской, Ялтинской, Ставропольской, Селезнева, Дзержинского.

Кроме того, затруднено движение на выездах из города на улицах: Ростовское шоссе, Индустриальной, Захарова, Тургенева и Уральской.

Читайте также: в центре Краснодара 4 декабря ограничат движение из-за крестного хода.

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