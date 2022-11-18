Краснодар в пятничный вечер «увяз» в 9-балльных пробках
Общество
18.11.2022 17:53
Вечером 18 ноября на дорогах краевого центра образовались сильные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил краснодарские пробки в 9 баллов из 10.
По данным на 17:40, серьезные заторы появились на дорогах в центре города, на улицах: Северной, Красной, Кузнечной, Промышленной, Костылева, Гаврилова, Коммунаров, Рашпилевской, Октябрьской, Леваневского, Седина, Постовой, Кубанской Набережной, Морской, Новокузнечной и др.
Пробки образовались и на улицах: Новороссийской, Селезнева, Ставропольской, Ялтинской, Западном обходе, Колхозной, Садовой, Автолюбителей, Солнечной и Бургасской.
Также движение затруднено на выездах из Краснодара — на Ростовском шоссе и улицах Тургенева, Уральской, Захарова, Индустриальной и Красных Партизан.
Читайте также: в Краснодаре автомобилистам запретят остановку и стоянку на улице им. Константина Образцова.
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