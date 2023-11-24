Краснодар в очередной раз на неделе «застрял» в 10-балльных пробках

Сильные пробки в краевом центре в час-пик фиксирует всю текущую неделю. Вечером 24 ноября сервис «Яндекс Карты» снова оценил загруженность дорог города в 10 баллов из 10.

По данным на 17:45, серьезные заторы, выделенные бордовым цветом, образовались на центральных улицах: Красной, Северной, Володи Головатого, Кузнечной, Костылева, Карасунской, Ленина, Кубанской Набережной, Октябрьской, Рашпилевской, Гаврилова, Промышленной, Суворова, Передовой, Офицерской, Коммунаров, а также Садовом мосту.

Сильные пробки также появились на улицах: Школьной, Ялтинской, Новороссийской, Селезнева, Уральской, Ставропольской, Старокубанской, Онежской, Тургенева, Красных Партизан, Дзержинского, Восточно-Кругликовской, Западном обходе, Дорожной, Бургасской и 2-ой Пятилетке.

Кроме того, затруднен проезд транспорта на выездах из Краснодара: Уральской в районе КМР, Восточном обходе, Ростовском шоссе, а также перед Яблоновским и Тургеневским мостами.

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