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«Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» в матче РПЛ — 2:0

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-v-gostyah-obygral-rubin-v-matche-rpl-2-0
«Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» в матче РПЛ — 2:0
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 10 тура чемпионата России 30 сентября прошел в Казани. Благодаря этой победе «Краснодар» по-прежнему сохраняет лидерство в РПЛ.

В первом тайме единственный гол забил нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба на 24 минуте.

Во втором тайме на 86 минуте болельщиков порадовал другой форвард «быков» Олусегун, удвоив счет с подачи Кордобы.

«Рубин» всячески пытался сопротивляться, но забил два мяча из офсайда.

Следующую игру «быки» проведут дома. Это будет матч Кубка России на стадионе «Краснодар» против «Пари НН» — 4 октября. Также на домашнем поле «Краснодар» проведет следующий матч РПЛ — против «Ростова» 7 октября.

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