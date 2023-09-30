«Краснодар» в гостях обыграл «Рубин» в матче РПЛ — 2:0

Матч 10 тура чемпионата России 30 сентября прошел в Казани. Благодаря этой победе «Краснодар» по-прежнему сохраняет лидерство в РПЛ.

В первом тайме единственный гол забил нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба на 24 минуте.

Во втором тайме на 86 минуте болельщиков порадовал другой форвард «быков» Олусегун, удвоив счет с подачи Кордобы.

«Рубин» всячески пытался сопротивляться, но забил два мяча из офсайда.

Следующую игру «быки» проведут дома. Это будет матч Кубка России на стадионе «Краснодар» против «Пари НН» — 4 октября. Также на домашнем поле «Краснодар» проведет следующий матч РПЛ — против «Ростова» 7 октября.

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