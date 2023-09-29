ЭСК РФС признал ошибочно засчитанным гол «Краснодара» в ворота «Урала»

Команды встречались 24 сентября на стадионе «Краснодар» в рамках 9 тура РПЛ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «быков».

Экспертно-судейская комиссия РФС при разборе спорных моментов в последних матчах в российском футболе пришла к выводу, что второй гол «Краснодара» в ворота «Урала» засчитали ошибочно.

Мяч в ворота «уральцев» на 73 минуте встречи забил Кевин Пина, замкнув головой подачу с фланга Сергея Волкова. По мнению экспертов, помощник главного арбитра зафиксировал офсайд во время атаки «Краснодара», находясь в хорошей позиции для обзора. Гол сначала отменили, но потом засчитали после просмотра повтора эпизода с помощью системы VAR.

Все члены комиссии пришли к выводу, что четких доказательств бокового арбитра не было, поэтому VAR не правильно вмешался в эту ситуацию, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.