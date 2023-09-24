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ФК «Краснодар» обыграл «Урал» на домашней арене, сохранив лидерство в РПЛ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obygral-ural-na-domashnej-arene-sohraniv-liderstvo-v-rpl
ФК «Краснодар» обыграл «Урал» на домашней арене, сохранив лидерство в РПЛ
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 9 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 24 сентября на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы в составе хозяев поля забили: Кади Боржес на 54 минуте и Кевин Пина на 73 минуте.

После этой победы «Краснодар» сохранил 1 место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от ближайших преследователей составляет 3 очка. Следующий матч в чемпионате России «быки» проведут 30 сентября на выезде против «Рубина».

Читайте также: ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче 9-го тура РПЛ. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

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