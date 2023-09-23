ФК «Сочи» проиграл «Крыльям Советов» в матче 9-го тура РПЛ

Встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи» состоялся 23 сентября стадионе «Самара Арена».

Счет на 4-1 минуте игры открыл самарский нападающий Никита Салтыков. Преимущество хозяев поля на 41-й минуте удвоил полузащитник Амар Рахманович. В добавочное время второго тайма сочинский полузащитник Кристиана Нобоа с пенальти отыграл один мяч.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов».

ФК «Сочи» занимает 13-е место с 6-ю очками после девяти матчей. Столько же очков у ФК «Краснодар», сообщает «Чемпионат».

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