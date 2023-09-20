ФК «Сочи» проиграл ЦСКА по пенальти в Кубке России

Матч 4 тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошел днем 20 сентября на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. В основное время встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 44 минуте открыл полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа. Он успешно замкнул навес с фланга Георгия Мелкадзе. На 79 минуте ЦСКА сравнял счет, благодаря голу Ивана Облякова, который удачно открылся после розыгрыша углового удара.

Определить победителя матча предстояло в серии послематчевых пенальти. В составе «Сочи» 11-метровые удары реализовали: Мигель, Маргасов, а Макарчук и Батырев не смогли забить. У ЦСКА пенальти успешно пробили: Заболотный, Давила, Файзуллаев и Обляков. Счет в серии 4:2 в пользу ЦСКА.

После этого поражения «Сочи» занимает 3 место в группе А. Следующий матч в Кубке России «барсы» проведут 4 октября на домашней арене против «Оренбурга».

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