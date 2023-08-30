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ФК «Сочи» проиграл ЦСКА в Кубке России по серии пенальти

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-proigral-tsska-v-kubke-rossii-po-serii-penalti
ФК «Сочи» проиграл ЦСКА в Кубке России по серии пенальти
Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 3 тура группового этапа Кубка России Путь РПЛ прошел вечером 30 августа в Сочи на стадионе «Фишт».

В основное время матча команды не смогли забить голов. По окончании второго тайма счет был 0:0. Победителя встречи предстояло выявить в серии пенальти.

Среди пенальтистов «Сочи» реализовать 11-метровые удары удалось Артуру Юсупову, Марсело, Амиру Батыреву и Мартину Крамаричу. Иван Игнатьев, Игорь Юрганов и Юрий Медведев не смогли забить пенальти.

Вратарю «Сочи» Никите Гойло удалось отразить удар форварда ЦСКА Федора Чалова в самом начале серии пенальти.

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