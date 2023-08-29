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ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» с минимальным счетом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-na-vyezde-obygral-pari-nn-s-minimalnym-schetom
ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» с минимальным счетом
Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 3 тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России прошел вечером 29 августа в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «быков».

Первый тайм закончился для команд ничьей, несмотря на реальные шансы открыть счет. С первых минут оба клуба создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.

На 88 минуте матча счет открыл Джон Кордоба — Лукас Масоэро потерял мяч возле штрафной, Олусегун после перехвата от левого края отдал мяч Кордобе, а тот пробил головой в угол ворот.

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