ФК «Краснодар» на выезде обыграл «Пари НН» с минимальным счетом

Матч 3 тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России прошел вечером 29 августа в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «быков».

Первый тайм закончился для команд ничьей, несмотря на реальные шансы открыть счет. С первых минут оба клуба создали несколько опасных моментов, но забить не смогли.

На 88 минуте матча счет открыл Джон Кордоба — Лукас Масоэро потерял мяч возле штрафной, Олусегун после перехвата от левого края отдал мяч Кордобе, а тот пробил головой в угол ворот.

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