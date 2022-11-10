Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман
С раннего утра на столицу Краснодарского края опустилась плотная пелена.
Около 6:00 о плотном тумане сообщили жители различных районов города. По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.
В ГИБДД водителям напомнили о том, что во время тумана надо включить фары, снизить скорость, соблюдать дистанцию, держаться правой стороны и меньше маневрировать на дороге.
По прогнозам синоптиков, 10 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха доходила до -1°C, днем в северной части края ожидается 7…12°C, в южной 10…15°C. На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.
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