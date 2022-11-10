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Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман

Общество
10.11.2022 07:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-utrom-10-noyabrya-okutal-gustoj-tuman
Краснодар утром 10 ноября окутал густой туман
Фото «Кубань 24»

С раннего утра на столицу Краснодарского края опустилась плотная пелена.

Около 6:00 о плотном тумане сообщили жители различных районов города. По словам специалистов, осенние туманы связаны с колебанием ночных и утренних температур.

В ГИБДД водителям напомнили о том, что во время тумана надо включить фары, снизить скорость, соблюдать дистанцию, держаться правой стороны и меньше маневрировать на дороге.

По прогнозам синоптиков, 10 ноября в Краснодаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха доходила до -1°C, днем в северной части края ожидается 7…12°C, в южной 10…15°C. На Черноморском побережье будет дуть северо-восточный ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели.

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