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Краснодар станет пилотной площадкой по развитию агломерации

Общество
16.11.2022 13:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-stanet-pilotnoj-ploshhadkoj-po-razvitiyu-aglomeratsii
Краснодар станет пилотной площадкой по развитию агломерации
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на стратегической сессии форума «Города России 2030». Пилотами по развитию агломераций также станут Нижний Новгород и Екатеринбург.

«Сейчас активная аналитическая работа идет по сбору моделей, предложений, проектов в трех пилотных агломерациях – Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород. Наша стратегическая задача – переход и формирование новой парадигмы пространственного планирования, выход за административные границы муниципалитетов», — сказал Вахруков.

Он отметил, что агломерационные процессы в России в ближайшее время будут только увеличиваться. По его словам, государство может помочь сбалансированному развитию территорий и извлечь высокую эффективность для экономики, либо адаптировать тактику и стратегию под происходящие изменения.

Замглавы Минэкономразвития добавил, что сейчас специалисты вместе с коллегами из регионов пытаются решить задачу с выбором приоритетов для агломераций. Они ведут аналитическую работу и уже смогли зафиксировать некоторые результаты в стратегических документах, в том числе в «Стратегии пространственного развития», сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в столице Кубани обсудили развитие Краснодарской агломерации.

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