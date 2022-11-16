Краснодар станет пилотной площадкой по развитию агломерации
Об этом рассказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на стратегической сессии форума «Города России 2030». Пилотами по развитию агломераций также станут Нижний Новгород и Екатеринбург.
«Сейчас активная аналитическая работа идет по сбору моделей, предложений, проектов в трех пилотных агломерациях – Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород. Наша стратегическая задача – переход и формирование новой парадигмы пространственного планирования, выход за административные границы муниципалитетов», — сказал Вахруков.
Он отметил, что агломерационные процессы в России в ближайшее время будут только увеличиваться. По его словам, государство может помочь сбалансированному развитию территорий и извлечь высокую эффективность для экономики, либо адаптировать тактику и стратегию под происходящие изменения.
Замглавы Минэкономразвития добавил, что сейчас специалисты вместе с коллегами из регионов пытаются решить задачу с выбором приоритетов для агломераций. Они ведут аналитическую работу и уже смогли зафиксировать некоторые результаты в стратегических документах, в том числе в «Стратегии пространственного развития», сообщает РИА «Новости».
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