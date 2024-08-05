Краснодар стал промежуточной точкой мото-велопробега «Восхождение к Победе»

Краевую столицу проездом посетил велогонщик-паралимпиец Алексей Обыденнов в рамках мото-велопробега «Восхождение к Победе». Трехкратный чемпион мира решил преодолеть более 1,7 тыс. км и объехать по суше Азовское море.

Краевая столица стала промежуточной точкой мото-велопробега «Восхождение к Победе». Проект ― совместная инициатива спортсмена и клуба «Ночные волки». Алексей Обыденнов решил объехать Азовское море по суше через новые регионы России.

«Я уверен, что уже ничего не остановит, мы на правильном пути. Все у нас будет хорошо. Круг вокруг Азовского моря олицетворяет единение наших земель, которые теперь в лоне России», ― делится трехкратный чемпион мира, велогонщик-паралимпиец Алексей Обыденнов.

Марафон начался в Феодосии 28 июля. Оттуда спортсмен и проложил свой путь по новым территориям. Меньше чем за неделю он проехал девять субъектов РФ. В их числе Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская, Запорожская, Белгородская, Курская и Ростовская области. На протяжении всего пути спортсмена сопровождают байкеры всероссийского мотоклуба «Ночные волки».

«Задача включает сопровождение, обеспечение, безопасность, потому что сейчас жарко, водители иногда допускают ошибки. Мотоциклами обозначаем, куда им заезжать не надо», ― говорит президент отделения «Кубань» мотоклуба «Ночные волки» Олег Шевлеков.

Общая дистанция мото-велопробега ― более 1,7 тыс. км. Каждый день спортсмен проезжает от 100 км. Жара, сильные физические нагрузки ― все это влияет на самочувствие спортсмена, поэтому Алексея Обыденного сопровождает и личный тренер. Он следит за состоянием здоровья, также смотрит за транспортным средством.

«Восстановительный процесс, сопровождение, если есть технические поломки, поменять все на ходу. Уже нам встречались и проколы, и цепь спадала», ― рассказывает старший тренер сборной России Валерий Кобзаренко.

Транспорт крайне важен при преодолении такого расстояния. Велосипед для индивидуальных гонок был собран из лучших комплектующих специально для Алексея Обыденного. В мире практически нет спортсменов с таким серьезным поражением рук, поэтому учитывались все индивидуальные потребности паралемпийца.

«Именно на этом велосипеде Алексей Обыденнов проехал более 1,2 тыс. км и практически завершил заезд вокруг Азовского моря. Транспортное средство оснащено специальными комплектующими. Так, на раму выведены тормоза. Скорость можно переключать при помощи специальных устройств, на руле ― особые крепления. Все это помогает двигаться безопасно», ― сообщает корреспондент Мария Яцук.

Уже 6 августа Алексей Обыденнов поедет в Новороссийск. Там он продолжит свое восхождение к победе. Затем он отправится в Севастополь, где и будет завершен мото-велопробег.

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