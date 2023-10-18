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Краснодар стал лидером России по числу жителей, полюбивших отечественные бренды

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-stal-liderom-rossii-po-chislu-zhitelej-polyubivshih-otechestvennye-brendy
Краснодар стал лидером России по числу жителей, полюбивших отечественные бренды
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

У 73% жителей РФ есть любимые отечественные бренды, большинство потребителей покупают именно их, говорится в исследовании Национального рекламного альянса.

При этом 49% жителей крупных городов улучшили свое мнение о российских производителях за последний год. Лидеры России по этим показателям: Краснодар — 55% и Красноярск — 54%.

Положительные изменения в отношении россиян по отношению к отечественным брендам прежде всего связаны с высоким качеством, доступной ценой и широким ассортиментом. При этом 34% жителей страны покупают российские товары, чтобы поддержать своих производителей.

Читайте также: доля местных производителей алкоголя в розничной продаже превысила 28% в Краснодарском крае.

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