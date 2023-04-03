Краснодар стал лидером России по числу желающих взять ипотеку
Согласно опросу, 8,2% жителей РФ в ближайшие 6 месяцев хотят купить квартиру. Более 60% из них готовы оформить для этого ипотеку.
Желающих взять ипотеку на покупку квартиры больше всего оказалось в Краснодаре — 97%, Тюмени — 83% и Казани — 82%. В лидерах также Уфа — 79%, Омск — 76%, Санкт-Петербург и Набережные Челны — по 71%. Меньше всего оформлять ипотеку хотят жители Махачкалы.
Потенциальные покупатели больше всего интересуются однокомнатными квартирами — более 50%, «двушки» рассматривают 27-38% респондентов, а «трешки» — 7-15%.
Почти 78% опрошенных планируют купить квартиру на вторичном рынке жилья. В среднем жители РФ планируют закрыть ипотеку за 16,7 лет, пишет газета «Известия».
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