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Краснодар стал лидером России по числу желающих взять ипотеку

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-stal-liderom-rossii-po-chislu-zhelayushhih-vzyat-ipoteku
Краснодар стал лидером России по числу желающих взять ипотеку
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Согласно опросу, 8,2% жителей РФ в ближайшие 6 месяцев хотят купить квартиру. Более 60% из них готовы оформить для этого ипотеку.

Желающих взять ипотеку на покупку квартиры больше всего оказалось в Краснодаре — 97%, Тюмени — 83% и Казани — 82%. В лидерах также Уфа — 79%, Омск — 76%, Санкт-Петербург и Набережные Челны — по 71%. Меньше всего оформлять ипотеку хотят жители Махачкалы.

Потенциальные покупатели больше всего интересуются однокомнатными квартирами — более 50%, «двушки» рассматривают 27-38% респондентов, а «трешки» — 7-15%.

Почти 78% опрошенных планируют купить квартиру на вторичном рынке жилья. В среднем жители РФ планируют закрыть ипотеку за 16,7 лет, пишет газета «Известия».

Читайте также: с начала года новостройки Краснодара подорожали на 8,8%. В среднем по России в I квартале текущего года цены на квартиры в новых домах выросли на 2,1%.

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