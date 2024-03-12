Краснодар стал единственным крупным городом в России, где подешевели новостройки

По данным базы объявлений «Яндекс Недвижимость», в феврале Краснодар оказался единственным крупным городом России, где цены на новостройки немного упали.

В столице Кубани за прошлый месяц медианная цена на первичное жилье уменьшилась на 2,2% — до 164 тыс. рублей за квадратный метр. Однако эксперты отметили, что по сравнению с февралем прошлого года цены на квартиры в новостройках выросли на 9,7%.

Кроме того, в феврале средние цены на жилье в краснодарских новостройках оказались выше на 31,3%, чем цены на «вторичку». По сравнению с январем этот разрыв сократился на 3,6%.

Лидерами роста цен на жилье в новостройках за прошлый месяц стали Владивосток (+4%), Москва (+3,5%) и Екатеринбург (+3%). Минимальный рост отметили в Новосибирске (+0,4%) Санкт-Петербурге (+0,5%) и Перми (+0,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в среднем цены на первичную недвижимость в крупнейших городах России выросли на 16%. Наибольший скачок цен продемонстрировали Сочи (+29%), Нижний Новгород (+24%), Владивосток (+23%), наименьший — Санкт-Петербург (+6,5%), Новосибирск (+9%) и Краснодар (+9,7%).

По данным аналитиков, самое дорогое жилье в новостройках — в Сочи, где цена за 1 кв. м в среднем составляет 418 тыс. рублей. Топ-3 по этому показателю замыкают Москва — 331 тыс. рублей — и Санкт-Петербург — 241 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимость».

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