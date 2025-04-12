Краснодар справился с ночным ливнем и утренним дождем без массовых подтоплений

Минувшей ночью в Краснодаре прошли интенсивные дожди, однако массовых обращений от горожан по поводу подтоплений не зафиксировано.

Тем не менее, сообщает Департамент транспорта администрации Краснодара, локальные скопления воды были обнаружены:

на ул. Комарова;

на ул. Дежнёва.

К местам возможных подтоплений оперативно направлена спецтехника для откачки воды. Дополнительные профилактические мероприятия проводятся в Музыкальном микрорайоне, где после сильных дождей традиционно возникают обширные подтопления территорий.

По данным городских служб, ситуация находится под контролем, угрозы масштабных разливов дождевой воды нет.

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