Краснодар справился с ночным ливнем и утренним дождем без массовых подтоплений
Минувшей ночью в Краснодаре прошли интенсивные дожди, однако массовых обращений от горожан по поводу подтоплений не зафиксировано.
Тем не менее, сообщает Департамент транспорта администрации Краснодара, локальные скопления воды были обнаружены:
- на ул. Комарова;
- на ул. Дежнёва.
К местам возможных подтоплений оперативно направлена спецтехника для откачки воды. Дополнительные профилактические мероприятия проводятся в Музыкальном микрорайоне, где после сильных дождей традиционно возникают обширные подтопления территорий.
По данным городских служб, ситуация находится под контролем, угрозы масштабных разливов дождевой воды нет.
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