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Краснодар справился с ночным ливнем и утренним дождем без массовых подтоплений

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-spravilsya-s-nochnym-livnem-i-utrennim-dozhdem-bez-massovyh-podtoplenij
Краснодар справился с ночным ливнем и утренним дождем без массовых подтоплений
Фото t.me/mcu_krd

Минувшей ночью в Краснодаре прошли интенсивные дожди, однако массовых обращений от горожан по поводу подтоплений не зафиксировано.

Тем не менее, сообщает Департамент транспорта администрации Краснодара, локальные скопления воды были обнаружены:

  • на ул. Комарова;
  • на ул. Дежнёва.

К местам возможных подтоплений оперативно направлена спецтехника для откачки воды. Дополнительные профилактические мероприятия проводятся в Музыкальном микрорайоне, где после сильных дождей традиционно возникают обширные подтопления территорий.

По данным городских служб, ситуация находится под контролем, угрозы масштабных разливов дождевой воды нет.

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