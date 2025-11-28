Краснодар сковали 9-балльные пробки в конце рабочей недели

Вечером в пятницу, 28 ноября, краевая столица увязла в сильных заторах. Сервис «Яндекс. Карты» оценил дорожную загруженность на 9 баллов из 10.

По данным на 17:25, пробки образовались на улицах — Кубанская Набережная, Калинина, Северная и Суворова. Также водители стоят на улице Тургенева и перед мостом в Адыгею.

Сильные заторы наблюдаются на улицах Кропоткина, Воровского, Карла Маркса и Уральская.

Также пробки сковали и центр Краснодара — улицы Рашпилевскую, Володи Головатого, Красную, Ленина, Митрофана Седина и Коммунаров.

Кроме того, заторы образовались на улицах Новороссийская, Ялтинская, Солнечная, Селезнева, Северный мост и Восточно-Кругликовская.

Читайте также: на Тургеневскому мосту в Краснодаре 29 ноября до 19:00 будут вводить ограничения. Каждое перекрытие будет длиться не более 10 минут. Это нужно для обеспечения безопасности при выполнении демонтажа.

