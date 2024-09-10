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Краснодар сковали 8-балльные пробки вечером 10 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-skovali-8-ballnye-probki-vecherom-10-sentyabrya
Краснодар сковали 8-балльные пробки вечером 10 сентября
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Все больше жителей кубанской столицы возвращаются из последних сезонных отпусков, поэтому город привычно сковывают вечерние пробки.

Серьезные дорожные заторы возникли вечером 10 сентября в центре, на севере и на востоке краевого центра. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 8 баллов из 10.

По данным на 18:40, в центре самые сильные пробки собрались на улицах Красной, Северной, Калинина, Тургенева, Садовой, Промышленной, Новокузнечной, Коммунаров, Колхозной, 40-летия Победы, Корницкого, Костылева, Головатого, Ломоносова, Кузнечной, Буденного, Леваневского, Хакурате.

Серьезные заторы также образовались на улицах Селезнева, Уральской, Новороссийской, Старокубанской, Ставропольской, Автолюбителей, Монтажной, Онежской, Тюляева, Ялтинской, а также Школьной, Российской, 1 Мая, Восточно-Кругликовской, Зиповской, Московской, Солнечной, Дзержинского и на Западном обходе.

Кроме того, наблюдаются пробки на выездах из города — перед Тургеневским мостом, Восточным обходом, на Ростовском и Ейском шоссе.

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