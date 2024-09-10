Краснодар сковали 8-балльные пробки вечером 10 сентября

Все больше жителей кубанской столицы возвращаются из последних сезонных отпусков, поэтому город привычно сковывают вечерние пробки.

Серьезные дорожные заторы возникли вечером 10 сентября в центре, на севере и на востоке краевого центра. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 8 баллов из 10.

По данным на 18:40, в центре самые сильные пробки собрались на улицах Красной, Северной, Калинина, Тургенева, Садовой, Промышленной, Новокузнечной, Коммунаров, Колхозной, 40-летия Победы, Корницкого, Костылева, Головатого, Ломоносова, Кузнечной, Буденного, Леваневского, Хакурате.

Серьезные заторы также образовались на улицах Селезнева, Уральской, Новороссийской, Старокубанской, Ставропольской, Автолюбителей, Монтажной, Онежской, Тюляева, Ялтинской, а также Школьной, Российской, 1 Мая, Восточно-Кругликовской, Зиповской, Московской, Солнечной, Дзержинского и на Западном обходе.

Кроме того, наблюдаются пробки на выездах из города — перед Тургеневским мостом, Восточным обходом, на Ростовском и Ейском шоссе.

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