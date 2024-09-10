Более 500 автомобилей стоят перед Крымским мостом 10 сентября

Большие пробки перед Крымским мостом сохраняются на протяжении дня 10 сентября с самого утра.

Серьезный затор начал собираться во второй половине дня — по данным на 15:00, в пробке перед мостом в общей сложности собралось 545 машин.

В очереди со стороны Тамани находятся 85 автомобилей, со стороны Керчи — 460 машин. Время ожидания досмотра — около 2 часов, сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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