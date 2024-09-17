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Краснодар сковали 7-балльные пробки после утреннего дождя 17 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-skovali-7-ballnye-probki-posle-utrennego-dozhdya-17-sentyabrya
Краснодар сковали 7-балльные пробки после утреннего дождя 17 сентября
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Сильные дорожные заторы возникли утром во вторник в центре и на севере краевой столицы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог на 7 баллов из 10.

По данным на 8:30, самые сильные пробки собрались на севере краевого центра — на улицах Дальней, Московской, Зиповской, 40-летия Победы, Восточно-Кругликовской, 1 Мая, Российской и Дзержинского.

Серьезные заторы образовались в центре и на западе Краснодара — Западном обходе, Калинина, Красных Партизан, Тургенева, Кожевенной, Минской, Северной.

Пробки также сковали улицы Селезнева, Ставропольскую, Айвазовского и Уральскую. Кроме того, наблюдаются заторы на выездах из города — перед Тургеневским мостом, на Восточном обходе и на Ростовском шоссе.

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