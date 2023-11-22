Краснодар примет финал Всероссийской школьной лиги самбо

Спортивные соревнования среди подростков пройдут с 27 по 30 ноября на арене «Баскет-Холл». В них примут участие около 200 самбистов из 18 регионов России.

На Кубани в проекте «Самбо в школу» в этом учебном году задействованы уже почти 800 школ.

«Краснодарский край одним из первых регионов страны подключился к реализации уникального проекта по развитию нашего национального вида спорта. Регион занимает лидирующие позиции не только по числу включенных в проект общеобразовательных организаций, но и по качеству работы с учениками», — сказал министр физкультуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Он отметил, что подобные турниры становятся мотивацией для молодого поколения.

Помимо финала Всероссийской школьной лиги самбо в «Баскет-Холле» пройдут мотивационные встречи и мастер-класс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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