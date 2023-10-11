Краснодар вошел в топ-5 популярных ж/д направлений в РФ на ноябрьские праздники

Ноябрьские праздники в России пройдут с 4 по 6 ноября в честь Дня народного единства.

Эксперты составили рейтинг самых популярных железнодорожных направлений в России на эти даты. Лидером оказалась Москва (средняя цена билета в одну сторону — 3550 рублей). На втором месте Санкт-Петербург (3170 рублей), на третьем месте Ростов-на-Дону (4100 рублей).

Краснодар занял 4 место в рейтинге. Средняя цена на билет в краевую столицу составила 3300 рублей. В пятерку лидеров также попал Нижний Новгород (2000 рублей), сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сервиса Tutu.

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