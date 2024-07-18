Краснодар получил статус городского округа

Соответствующие изменения внесли в Устав Краснодара 18 июля на очередном заседании Гордумы.

По словам директора правового департамента Краснодара Артура Смирнова, решение об изменении официального названия краевой столицы приняли депутаты ЗСК.

«Теперь полное наименование — муниципальное образование городской округ город Краснодар, а сокращенная форма, более короткая и привычная — муниципальное образование город Краснодар», — сообщил Смирнов.

Он уточнил, что во всех официальных документах можно будет использовать сокращенную форму. При этом оба наименования равнозначны.

Ранее изменение названия краевого центра было обсуждено на публичных слушаниях и одобрено горожанами, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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