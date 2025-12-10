Краснодар отмечает 125-летие трамвайного движения

В краевой столице 10 декабря отмечают 125-летие трамвайного движения.

Этот вид транспорта, появившийся в начале XX века, стал важной альтернативой для пассажиров в городе-миллионнике, борющемся с пробками.

За последние 7 лет на обновление общественного транспорта краевой столицы было выделено более 14 млрд рублей. На часть этих средств удалось обновить половину трамвайного парка, закупив 178 составов.

В 2025 году Краснодар по концессии получил еще 35 трамваев, которые уже вышли на линию.

В краевой столице также прокладывают новые трамвайные ветки. В 2022 году 5 км путей проложили на улице Московской. Планируется строительство путей на Западный обход, в микрорайон Гидростроителей и в сторону поселка Индустриального.

