Краснодар откроет серию региональных показов международного фестиваля «RT. Док: Время героев»

В фестивале участвуют документальные фильмы, которые рассказывают о происходящем в зоне СВО.

Эти истории потрясают до глубины души. С ними уже познакомились москвичи, а с июля по декабрь работы покажут еще в семи городах страны: помимо Краснодара, это Казань, Иркутск, Санкт-Петербург, Волгоград, Курск и Грозный. На большом экране появятся бойцы и командиры, военкоры, жители освобожденных регионов — те, кто ежедневно сталкиваются со смертью и лишениями.

— Чем дальше оттуда, тем меньше людей понимают, что там происходит. Поэтому такие фестивали не только нужны, без них мы не победим.

В Краснодаре фестивальная программа начнется 12 июля с показа второго фильма Клима Поплавского о военкорах. На сайте rtfestival.ru уже принимаются заявки на аккредитацию.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фестиваль «RT. Док: Время героев» пройдет в краевой столице с 12 по 14 июля. В Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко покажут документальные фильмы о героях СВО.