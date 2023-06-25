Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Фестиваль «RT.Док. Время героев» пройдет в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/festival-rt-dok-vremya-geroev-projdet-v-krasnodare
Фестиваль «RT.Док. Время героев» пройдет в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В рамках фестиваля в краснодарской филармонии имени покажут документальные фильмы о героях СВО.

Фестиваль пройдет в краевой столице с 12 по 14 июля. Жителям и гостям Краснодара покажут документальные фильмы про жизнь людей на Донбассе, подвиги солдат на передовой и работе военкоров.

На премьерном показе зрители увидят картину военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла «Военкоры» о работе российских журналистов.

На «RT.Док: Время героев» представят фильмы не только отечественных авторов, но и работы зарубежных документалистов. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы, круглые столы и обсуждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для посещения премьерного показа нужна предварительная регистрация на сайте.

Читайте также: новый микрозаем для кинопроизводителей ввели в Краснодарском крае.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 июня
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Мятеж и нож в спину своей стране: что говорят о демарше Пригожина Патриарх Кирилл, Суровикин, Кадыров
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 июня
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
10 способов пережить жару, если в доме нет кондиционера
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Что такое болезнь Лайма или клещевой боррелиоз: симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях