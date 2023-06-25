Фестиваль «RT.Док. Время героев» пройдет в Краснодаре

В рамках фестиваля в краснодарской филармонии имени покажут документальные фильмы о героях СВО.

Фестиваль пройдет в краевой столице с 12 по 14 июля. Жителям и гостям Краснодара покажут документальные фильмы про жизнь людей на Донбассе, подвиги солдат на передовой и работе военкоров.

На премьерном показе зрители увидят картину военного документалиста Клима Поплавского. Это второй фильм документального цикла «Военкоры» о работе российских журналистов.

На «RT.Док: Время героев» представят фильмы не только отечественных авторов, но и работы зарубежных документалистов. Также в рамках фестиваля пройдут встречи с авторами и героями фильмов, лекции, мастер-классы, круглые столы и обсуждения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Для посещения премьерного показа нужна предварительная регистрация на сайте.

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