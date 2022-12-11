Краснодар окутал смог из-за сжигания рисовой соломы
Происшествия
11.12.2022 18:29
Днем 11 декабря жители краевого центра снова заметили смог, сопровождающийся явным запахом гари.
Оказалось, что в Краснодарском крае проводится плановое контролируемое сжигание рисовой соломы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что сжигание рисовой стерни разрешено законом при условии безветренной погоды, соответствующей подготовки участка для выжигания, отсутствия особого противопожарного режима.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 12 сентября практически весь день краснодарцы ощущали запах гари. Город заволокло дымом, который «пришел» со стороны Адыгеи, но его причина так и осталась тайной.
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