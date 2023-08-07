Краснодар, Новороссийск и Сочи стали лидерами среди городов России по вводу жилья в 2022 году

В 2022 году в России введено 102,7 млн кв. м жилья. На 100 крупнейших городов России приходится 43% от общего объема строительства в стране.

Кубань входит в группу лидеров по темпу ввода жилья. В Краснодаре в прошлом году ввели 3010,7 тыс. кв. м жилья, рост составил 15% по сравнению с 2021 годом. В Новороссийске введено 674,5 тыс. кв. м, что на 8,7% больше, чем годом ранее. В Сочи введено 995,4 тыс. кв. м, рост составил 225,3%.

Больше всего жилья в расчете на одного человека введено в Краснодаре (2,47 кв. м на одного жителя), Новороссийске (1,97 кв. м.) и Сочи (1,77). В Краснодаре на жителя приходится 37,7 кв. м жилплощади, в Новороссийске — 28,5, в Сочи — 30,8.

После городов Кубани в рейтинге идут Тюмень, Грозный, Южно-Сахалинск, Ставрополь, Калининград и Ростов-на-Дону, сообщает РИА «Новости».

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