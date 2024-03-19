«Краснодар» и «Сочи» выразили соболезнования в связи со смертью Василия Уткина

Известный спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин ушел из жизни 19 марта.

Соболезнования семье Василия Уткина в этот день выразили его коллеги, футбольные клубы и все, кто интересуется российским футболом.

«ФК «Сочи» выражает соболезнования родным и близким Василия Уткина», — написали в соцстеях сочинской команды.

«Соболезнуем родным и близким Василия. Вечная память», — написал Telegram-канал ФК «Краснодар».

Медики госпитализировали Василия Уткина, но спасти его не удалось. По предварительной информации, причина смерти — тромбоэмболия легочной артерии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», известный журналист и комментатор Василий Уткин скончался 19 марта в возрасте 52 лет. После прекращения работы на телевидении в качестве футбольного комментатора он развивал личные проекты на своем канале в YouTube.