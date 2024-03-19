Футбольный комментатор Василий Уткин умер в возрасте 52 лет

Российский комментатор, журналист и владелец футбольной команды «Эгриси» Василий Уткин скончался 19 марта.

Василию Уткину было 52 года. Подробностей произошедшего пока нет.

«Вася Уткин — умер. Что-то с сердцем. Жуть!» — написал журналист Иван Карпов в Telegram.

Будущий комментатор учился в Балашихинской школе № 2, после чего поступил в Московский педагогический институт имени В. И. Ленина. Свою первую работу на телевидении Василий Уткин получил в 1992 году — стал редактором телекомпании «ВИД». Затем работал в спортивной редакции канала НТВ. Также вел различные развлекательные шоу на других телеканалах.

В 2017 году году Василий Уткин объявил, что закончил с работой спортивного комментатора и решил сосредоточиться на карьере телеведущего и актера. Однако уже в том же году сообщил, что возвращается к комментаторской деятельности.

После прекращения сотрудничества с федеральными каналами Василий Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своем авторском канале в YouTube.

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