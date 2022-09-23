Краснодар 23 сентября окутал густой туман
Общество
23.09.2022 07:37
Утром 23 сентября на краевой центр опустилась плотная пелена. Около 7:00 с ним столкнулись жители разных районов города, собирающиеся на работу.
По словам специалистов, туманы ранней осенью связаны с колебанием ночных и утренних температур.
В течение дня 23 сентября в Краснодаре будет облачно, временами будет идти дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха составит днем 15…17°С, ночью 10…12°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.
Читайте также: на Черноморском побережье до 24 сентября ожидаются смерчи.
Популярные новости
- Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
- В Краснодарском крае 17-летний подросток устроил ДТП на встречке, его машину разорвало на три части
- Правительство РФ предложило ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами
- Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
- В Москве уроженку Кубани арестовали по подозрению в убийстве новорожденной дочки
- Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?