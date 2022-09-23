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Краснодар 23 сентября окутал густой туман

Общество
23.09.2022 07:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-23-sentyabrya-okutal-gustoj-tuman
Краснодар 23 сентября окутал густой туман
Фото «Кубань 24»

Утром 23 сентября на краевой центр опустилась плотная пелена. Около 7:00 с ним столкнулись жители разных районов города, собирающиеся на работу.

По словам специалистов, туманы ранней осенью связаны с колебанием ночных и утренних температур.

В течение дня 23 сентября в Краснодаре будет облачно, временами будет идти дождь. Ветер 5-10 м/с. Температура воздуха составит днем 15…17°С, ночью 10…12°С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

Читайте также: на Черноморском побережье до 24 сентября ожидаются смерчи.

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