«Краснодар-2» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск»
Для второй кубанской команды, которая выступает в Первой лиге, тур сложился более удачно.
«Краснодар-2» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск». Единственный гол забил Владислав Самко. Для хабаровчан это третье поражение подряд, команда на последнем месте в таблице. «Черно-зеленые» пока уступили лишь раз и сейчас расположились на четвертой строчке.
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