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«Краснодар-2» обыграл в гостях «СКА-Хабаровск»

Спорт
01.08.2022 21:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodar-2-obygral-v-gostyah-ska-habarovsk
Видео канала «Кубань 24»

Для второй кубанской команды, которая выступает в Первой лиге, тур сложился более удачно.

«Краснодар-2» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск». Единственный гол забил Владислав Самко. Для хабаровчан это третье поражение подряд, команда на последнем месте в таблице. «Черно-зеленые» пока уступили лишь раз и сейчас расположились на четвертой строчке.

Читайте также: футболисты «Кубани» и «Краснодара-2» провели встречи второго тура Первой лиги.

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