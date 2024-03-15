Крайизбирком: активность избирателей на Кубани составляет 20,12%

В первый день выборов президента РФ 15 марта к 15:00 общая активность избирателей составила 20,12%, что составляет порядка 34 тыс. человек.

Выборы президента РФ продлятся в течение трех дней — 5, 16 и 17 марта, проголосовать можно с 8:00 до 20:00, сообщает избирательная комиссия Краснодарского края в Telegram.

В 8:00 15 марта на Кубани открылись 2 тыс. 829 избирательных участков, работают 34 тыс. членов избирательных комиссий. В общей сложности на Кубани порядка 4,4 млн избирателей. В рамках технологии «Мобильный избиратель» заявления о голосовании по месту нахождения подали 218, 7 тыс. жителей края.

На выборах в регионе работают свыше 15 тыс. наблюдателей, в том числе свыше 5,6 тыс. независимых наблюдателей от Общественной палаты Российской Федерации и Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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