Краевой сбор лидеров казачьей молодежи стартовал в Динском районе

Военная подготовка, общение с участниками СВО и знаменитыми спортсменами — такая возможность представилась лучшим казачьим кадетам со всего края в центре «Патриот». Такой сбор проводится ежегодно Союзом казачьей молодежи.

На сборы попали подростки, которые уже проявили лидерские качества, завоевали авторитет среди сверстников и своей работой показали, что достойны войти в кадровый резерв Кубанского казачьего войска.

«Вы будущее страны, будущее Кубани, будущее Кубанского казачьего войска. Кто-то из вас будет продолжателем традиций, обычаев», — отмечает замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Одновременно 100 кадет пройдут тактическую, огневую, техническую и военно-медицинскую подготовку. Роман Лакезов весь год хорошо учился, а также командовал отделением таких же курсантов. Так здесь и оказался.

«Большой комплекс, красиво, освещение. Еще у меня хорошая компания. Я больше всего жду летательный аппарат», — говорит кадет кубанского казачьего корпуса Роман Лакезов.

С помощью летательного аппарата кадеты совершат виртуальные прыжки с парашютом. Также пройдут военно-прикладные программы, пообщаются с руководителями органов региональной власти, обучатся менеджменту казачьих организаций.

«На территории для участников организовали выставку, здесь представлены макеты оружия, медицина, дроны», — сообщает корреспондент Николай Тихий.

Краевой сбор лидеров казачьей молодежи проходит уже четвертый год, но на площадке военно-патриотического центра «Патриот» — впервые.

«Как человек с опытом могу заверить, что подготовки на таком уровне, как в центре патриот — есть не во всех боеспособных подразделениях. Мы не можем упустить такую возможность — дать этот потенциал нашим детям», — подчеркивает председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко.

Сбор будет проходить до 13 сентября. По его итогам участники получат сертификаты и возможность войти в кадровый резерв Кубанского казачьего войска.

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