Краевой форум приемных семей пройдет с 27 по 29 марта в Сочи

Это одно из мероприятий, предусмотренных в рамках Года семьи. Работа по поддержке семей на Кубани проводится согласно нацпроекту «Демография».

На полях форума заработают дискуссионные площадки, где можно будет обсудить поддержку замещающих семей, права приемных детей на алименты от их родителей, безопасность несовершеннолетних в интернете, а также взаимодействие с НКО.

Так, 28 марта в ходе пленарного заседания рассмотрят актуальные вопросы в сфере семейной политики и защиты прав детей. Всего на форуме в Сочи из различных муниципалитетов региона соберутся более 300 человек.

На Кубани сейчас живут свыше 13 тыс. детей-сирот, из них 98,9% воспитывают в замещающих семьях. Этот показатель в среднем по России достигает 89,7%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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