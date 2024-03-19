Конкурс на лучший семейный рецепт стартовал в Краснодарском крае

Краевую акцию проводят в рамках Года семьи. Авторам лучших рецептов подарят наборы сувенирной продукции от минтруда Кубани.

Конкурс проводится в онлайн-формате. Участникам нужно кратко рассказать о своей семье, любимом блюде и способе его приготовления, а также приложить до 10 совместных фотографий, чтобы блюдо было в кадре. По желанию можно добавить одно видео длительностью не более минуты.

Все это необходимо отправит боту в Telegram-канал краевого минтруда. Авторам 3 лучших рецептов подарят наборы сувенирной продукции от министерства, а 10 лучших историй опубликуют в соцсетях.

Заявки на конкурс принимаются до 1 апреля. Победителя выберут подписчики Telegram-канала министерства 26 апреля. Эта семья станет героем сюжета для трансляции на краевом телевидении.

На Кубани мероприятия, направленные на популяризацию института семьи и семейных ценностей, будут проводиться на протяжении всего Года семьи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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