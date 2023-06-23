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Краевой фестиваль для школьников «Техноfest 2023» 29 и 30 июня пройдет в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevoj-festival-dlya-shkolnikov-tehnofest-2023-29-i-30-iyunya-projdet-v-krasnodare
Краевой фестиваль для школьников «Техноfest 2023» 29 и 30 июня пройдет в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова в своем Telegram-канале.

Мероприятие состоится на базе краснодарского Дома книги при поддержке краевого министерства образования, науки и молодежной политики. Благодаря фестивалю дети смогут погрузиться в мир современных технологий.

Школьников от 10 до 17 лет и их родителей ждут интерактивные зоны: консультация по профориентации, активности и мастер-классы по робототехнике, игры в виртуальной реальности, симулятор полета дронов, научные фильмы в формате 360 градусов, мастер-классы по архитектуре, сборке планеров, дизайну, выставка дронов и авиамоделей, а также розыгрыш подарков и многое другое.

Участие в мероприятии — бесплатное. Чтобы его посетить надо зарегистрироваться на сайте.

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